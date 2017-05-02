النصر للتعدين يفوز على الاتحاد بثنائية في الدوري

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حقق فريق النصر للتعدين، فوزًا غاليًا على ضيفه الاتحاد السكندري، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت بينمها اليوم الثلاثاء، على ملعب أسوان، لحساب الأسبوع الـ27 من الدوري الممتاز.

تقدم النصر في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، سددها اللاعب هيثم مصطفي، ثم يعود النصر للتهديف مرة أخرى في الدقيقة 78 عن طريق عبد القادر فال.

شاهد أيضا

بهذه النتيجة يرتفع رصيد النصر للتعدين للنقطة 22 في المركز السادس عشر، ليقترب من الابتعاد عن الهبوط، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 37 محتلًا المركز السابع بالمنافسة.