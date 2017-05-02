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"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا

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"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا "الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا

مصراوي Masrawy

الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآث

كتبت-نسمة فرج:

وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في جلستها الأخيرة على الطلب المقدم من مركز البحوث الأمريكي للسماح للبعثة التابعة لها باستكمال أعمالها في موقع جبانة بني حسن وبطن البقرة بالمنيا.

يتضمن برنامج البعثة استكمال الأعمال الأثرية بالمقابر القبطية بالمنطقة وعمل الدراسات اللازمة لها والتوثيق للمحاجر الموجودة شمال منطقة بطن البقرة.

كما وافقت اللجنة على الطلب المقدم من متحف اللوفر لبدء عمل بعثة أثرية برئاسة viecent rodnot للعمل بالسراديب الصغرى بسرابيوم بسقارة.

كما يتضمن عمل البعثة استكشاف الموقع وعمل مسح أولي وتصوير فوتوغرافي وعمل نظام وثائقي متكامل للموقع.​

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