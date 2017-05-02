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رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان (5)رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان (5)

رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان (4)رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان (4)

رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدانرئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان

رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان (2)رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان (2)

رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان (1)رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان (1)

كتب - محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الثلاثاء لاستعراض الوضع الحالي لأنشطة تنمية الريف المصري الجديد، بحضور وزراء الموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحافظ قنا، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع ، خاصة فيما يتعلق بموقف الطرح الأول لصغار المزارعين.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد إلى أنه عقب الانتهاء من عملية فرز وفحص طلبات التخصيص لصغار وشباب المزارعين والمستثمرين ومراجعة رغباتهم، تم عمل القرعة العلنية والتي أسفرت في مارس الماضي عن الإعلان عن المجموعات الفائزة في مناطق توشكي، والفرافرة، والمغرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أنه تم عمل تدريب أولى للتعريف بكيفية إنشاء الشركات، وأنه جارى التنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتسهيل إجراءات إنشاء الشركات من خلال نافذة موحدة، وتم التأكيد على أن الارشاد الزراعي يتم بالتعاون مع وزارة الزراعة تمهيداً لتوقيع العقود.

وفي السياق ذاته ، تم استعراض الموقف المتعلق بالمستثمرين وأسعار البيع لمناطق الفرافرة القديمة، والمغرة، ومنطقة توشكي، وغرب غرب المنيا، فضلا عن الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة منبثقة من مجلس ادارة الشركة لدراسة تقنين أوضاع بمناطق المغرة وامتداد غرب المنيا، وفى منطقة المراشدة .

وتناول الاجتماع عرض بعض المشاكل والتحديات التي تواجه الشركة وصغار المزارعين والمستثمرين للعمل على حلها لتذليل كافة العقبات، وذلك في ضوء الأهمية الاستراتيجية للمشروع الذي يهدف إلى إيجاد مجتمعات عمرانية جديدة تتضمن العديد من الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.

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