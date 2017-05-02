محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات

كتب - علاء المطيري:

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، أن السعودية ثالث أكبر بلد في العالم في الإنفاق العسكري حيث يبلغ ما بين 50 إلى 70 مليار دولار سنويا.

وأضاف بن سلمان، في مقابلة لقناة "العربية"، الثلاثاء، من التلفزيون السعودي، أن الاقتصاد السعودي لم يدخل في مرحلة انكماش رغم انخفاض أسعار النفط، مضيفاً أن انخفاض أسعار النفط في الماضي أدى لارتفاع البطالة والتضخم، مشيراً إلى توقعه لانخفاض نسبة البطالة إلى 7% وفق رؤية 2030.

وقال: "حافظنا على الكثير من المؤشرات الاقتصادية بشكل جيد رغم انخفاض النفط"، مشيراً إلى ارتفاع فرق المتوقع من الإيرادات غير النفطية في الربع الأول من 2017.

وأضاف أن خصخصة القطاع الصحي كفيلة بتحسين الخدمات الصحية المقدمة، والدولة ستضمن مجانية العلاج للمواطنين، مؤكدًا أن القطاع الخاص يدير الخدمات الصحية في دول العالم المتقدم.