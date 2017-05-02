المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس في محافظة الشرقية، سائق "توك توك" بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بهتك عرض ابنة شقيقته بدائرة مركز فاقوس.

تعود تفاصيل القضية التي حملت رقم 5860 جنايات فاقوس لسنة 2016، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس، بلاغًا عن "قطب. الـ. ق" 41 سنة - سائق "توك توك"، مُقيم بقرية "إنقيزة" متهم بهتك ابنة شقيقته "إيمان. م. م"، بعدما هددها بسلاح أبيض.

وتبين من تحريات فريق البحث الجنائي، أن المتهم هدد المجني عليها بسلاح أبيض "مطواة"، ودفعها أرضًا واغتصبها، قبل أن يتمكن ضباط مباحث المركز من ضبطه والسلاح المُستخدم.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها السابق.​