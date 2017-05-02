أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نفذت قوات الشرطة في مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، قرارات إخلاء وإزالة صادرة لـ 3 منازل وعقارات آيلة للسقوط، في حملة مكبرة مشتركة مع الوحدة المحلية لمركز الخارجة.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء أحمد عبد الغفار، إخطارًا من العميد عصام مهني، رئيس مباحث المديرية، بتنفيذ قرارات الإزالة التي نُفذت في حملة مشتركة بين مجلس مدينة الخارجة وقسم شرطة الخارجة، بقيادة المقدم إيهاب شمس رئيس المباحث، والرائد جاسر مجدي معاون مباحث القسم.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ القرار رقم 506 لسنة 2016 بهدم منزل بالطوب الأبيض في شارع صلاح سالم لبنائه بدلاً من منزل قديم آيل للسقوط دون ترخيص، والقرارين رقمي 701 لسنة 2014 و283 لسنة 2012 بإخلاء منزلين آخرين آيلين للسقوط بشارعي "الجزائر، والعروبة"، مع هدم العقارين بسبب سوء حالتهما الهندسية.

وحرر المحضر رقم 1111 إداري مركز شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. ​