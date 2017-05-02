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بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة

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مصراوي Masrawy

مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة (4)مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة (4)

مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة (3)مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة (3)

مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدةمدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة

مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة (1)مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة (1)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

تفقد اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، اليوم الثلاثاء، سيارة الأمن العام الجديدة التي تسلمتها المديرية ضمن خطة الوزارة لمواكبة التطور التكنولوجي والدفع بآليات حديثة، حيث استمع مدير الأمن لشرح مفصل من الضابط المؤهل على السيارة حول طبيعتها وإمكاناتها.

والسيارة الجديدة مزودة بحجز خلفي، و6 كاميرات مراقبة للطريق، وإمكانية الكشف عن السيارات المبلغ بسرقتها، والكشف الجنائي على الأشخاص من خلال الربط مع مصلحة الأمن العام.​

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