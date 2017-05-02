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وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي

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وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي

مصراوي Masrawy

وزير الطيران مع السفير السعودي

كتب - طه عبيد

بحث شريف فتحي وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، مع السفير السعودي أحمد القطان سفير بالقاهرة، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطيران المدني المختلفة خاصة في موسم العمرة، وقرب بدء موسم الحج لهذا العام.

وتم بحث اتفاقيات الطيران المدني المشتركة بين البلدين، كذلك عدد الرحلات بين البلدين خاصة مع قرب بدء عمرة رمضان، والتي تشهد كثافة في تشغيل الرحلات والشركات التي سوف تعمل خلال الموسم ، كما تم بحث موسم الحج المقبل والتسهيلات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام ، وإعداد الرحلات خلال الموسم القادم .

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