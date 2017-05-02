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نقيب الصحفيين عن «وثيقة حماس»: عرت جماعة الإخوان أمامنا

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نقيب الصحفيين عن «وثيقة حماس»: عرت جماعة الإخوان أمامنا نقيب الصحفيين عن «وثيقة حماس»: عرت جماعة الإخوان أمامنا

التحرير

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قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن وثيقة حماس وانفصالها عن جماعة الإخوان، مجرد نصف خطوة على الطريق الصحيح ويأمل الجميع أن تتبعها خطوات أخرى.

وأضاف سلامة، خلال لقائه بالإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "الأوضاع الفلسطينية خلال هذه الفترة كارثية"، موضحا أن حماس أصبح هدفها الأساسى والوحيد الإبقاء على السلطة في قطاع غزة تحت أي مسمى لرفضها للانتخابات وأي حلول سياسية سليمة.

وتابع: "هذه الوثيقة عرت جماعة الإخوان أمامنا"، مؤكدا أن هناك جهد مصري تم بذله لإطلاق هذه المبادرة التي سيكون لها استكمال من داخل قطاع غزة.

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التحرير

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