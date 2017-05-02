عماد جاد: خطاب حماس بلا قيمة.. ومصر تلعب دورا مهما في «مؤتمر يوليو»

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قال النائب عماد جاد، عضو مجلس النواب، إن خطاب خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، كان «سفسطائي وبه تلاعب بالألفاظ»، موضحًا أن خطاب حماس أمس، لا قيمة له.

أضاف جاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائة «تِن»، أن حماس بوثيقتها الجديدة تراجعت بشدة من الناحية السياسية عن ثوابتها وسياستها التي تسير عليها. وأكد "جاد"، أن حماس من خلال وثيقتها تعترف اعترافًا واضحًا بإسرائيل.

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وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تلعب دورًا مهما في مؤتمر يوليو القادم الذي سيتم عقده في واشنطن بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعاهل الأردن والرئيس الفلسطيني والرئيس الأمريكي لوضع حلول للقضية الفلسطينية.

وأوضح أن حركة حماس نفت صلتها بجماعة الإخوان حتى يسمح لها بالجلوس مع الجانب المصري في المؤتمر، مشيرًا إلى أن إيران احتضنت حماس في بداية طريقها ثم احتضنها الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، ثم انقلبت عليه ووقفت مع قطر فخرجت من دمشق وذهبت إلى الدوحة، مشدّدًا على أن حركة حماس تسعى أن تكون بديلًا لمنظمة التحرير.