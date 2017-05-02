«مذيع شنق نفسه» و«متصل طلق زوجته».. أبرز 6 مشاهد تمثيل على الهواء أثارت الجدل

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يتجه بعض المذيعين إلى التنوع في برامجهم لجذب المشاهدين، والحصول على أعلى نسب المشاهدة، حيث يقيم عدد منهم بعض المشاهد التمثيلية ببرنامجه سواء للترفيه على الجمهور، أو لتوضيح حقيقة ما، أو للسخرية من ظاهرة تطغى على مواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد موقع "التحرير - لايف" فى التقرير التالي أبرز الفقرات الممثلة بالبرامج، التي أثارت جدلاَ.

1- مذيع يشنق نفسه على الهواء

قدّم المذيع سلام الزعتري مشهداً تمثيلياً من خلال برنامجه "BBCHI"، المذاع على شاشتي "LBCI"، و"LDC"، ظهر فيه وهو يشنق نفسه ليجسد معاناة المواطنين اللبنانيين، وانقلبت تمثيليته إلى حقيقة، وتم نقله إلى المستشفى بعد ذلك، وأجريت له عملية جراحية في يده بعد إصابته بجلطة، وأكدت زوجته، جيسكا، في بعض التصريحات الصحفية لها أنه وقع خطأ أثناء التصوير أدى إلى انقلاب السخرية إلى حقيقة، وقررت إدارة قناة "LBCI"، وقف هذا الموسم من البرنامج على أن يتم تقديمه مرة أخرى بعد شهر رمضان في موسم جديد.

2- متصل طلق زوجته

كانت تناقش المذيعة هبة الزياد، من خلال برنامجها "جراب حواء" المذاع على قناة "LTC"، مشاكل الطلاق وأسبابه، حيث تقمص أحد المتصلين دور زوجها، وقام بتطليقها على الهواء، وبدأ اتصاله قائلاً: "إنتي فين وبتعملي إيه دلوقتي؟"، وردت: "أنا عندي شغل وطالعة على الهواء إزاي تكلمني"، وسألها غاضباً: "إزاي ماتعرفنيش وتستأذني الأول إنك طالعة هوا"، لتجيب: ""أنا رديت عليك على الهواء من كتر الخوف منك يا أخي"، وصدمها قائلاً: "مش عاجبك؟ طب إنتي طالق"، لتبكي قائلة: "في داهية"، وتعالت ضحكات الجميع بالاستديو، وأعلنوا أنها مجرد "تمثيلية".

3- ظهور كاهن عبدة الشيطان

حلّ شخص ملامحه غريبة وكلامه غير مفهوم، ضيفًا على برنامج "هتكلم" عبر فضائية "القاهرة والناس"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبي، وزعمت أنه "كاهن عبدة الشيطان" وبدأ حواره بطلاسم مبهمة، وفشلت بسمة في فهمها، وعلّقت على ذلك قائلة: "إحنا في فيلم هندي ولا إيه؟!".

ونشرت خبيرة المكياج المرعب، آية مصطفى، مقطع فيديو لها برفقة هذا الكاهن لتوضح أنه مجرد مشهد تمثيلي، قائلة: "هي ليه ناس كتير فاهمة إن أنا عملت ميك آب الكاهن وطلع على القاهرة والناس عشان نضلل البني آدمين ونضحك عليهم ونقولهم إن فيه كاهن بجد!! هو أنتم ماتفرجتوش على الحلقة لحد الآخر!!؟ يا جماعة دي بسمة طلعت وقالت يا جماعة مفيش الكلام ده وعرضت الفيديو وأنا باعمل له ميك آب وقالت ده مجرد ميك آب آية اللي عملاه ومحدش يصدق أي حاجة وخدوا بالكم من ولادكم اللي بتابع أي حاجة وتؤمن بيها!! بس كده.. اعتقد أن فيه ناس كتير قفلت قبل متسمع البوقين دول وقبل متعرف إنه ميك آب وداخلين يقولوا يا خاينة يا غشاشة يا عميلة يا خادمة النظام الفاس".

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4- مشهد المأذون

يشتهر الإعلامي جابر القرموطي غالبًا بتمثيل بعض المشاهد المختلفة عن طريق برنامجه "مانشيت" المذاع بقناة "أون تي في لايف"، لتوصيل فكرة ما أو إبراز اعتراضه على إحدى أوضاع البلد، ولعل أبرز المشاهد التمثيلية التي أقامها بالبرنامج كان من ضمنهم تجسيده دور "المأذون" لتوضيح تصريحات وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، بعد تصريحها الذي سبّب جدلاً: "عاوزين المستثمر والفرصة يتجوزوا بعض ويجيبوا عيال كمان"، إذ استعان باثنين من طاقم البرنامج، هم فتاة وشاب، لتقوم الأولى بدور "الفرصة" والآخر "المستثمر"، ليتمم القرموطي عقد القران بين "الفرصة والمستثمر" بطريقة ساخرة.



5- ضرب حورية فرغلي على الهواء

أجرى الفنان جمال سليمان مشهدًا تمثيليًا مع الفنانة حورية فرغلي، على الهواء، ليكشف عن كواليس الضرب والعنف بأعماله الفنية، وبطريقة لا تؤذي المشاهدين، حيث صفع حورية على وجهها عدة مرات، وجذبها من شعرها، واندمجت معه حتى صرخت على مسرح البرنامج، وسبّب هذا المشهد استياء يعض الحاضرين.

6- تجسيد إعدام حبارة

جسد حسين قرني، الشهير بعشماوي، مشهد إعدام الإرهابي عادل حبارة، عبر حواره مع الإعلامي حسن محفوظ ببرنامج "أمن مصر" المذاع على فضاية "LTC"، ونفى الشائعات التي ترددت أن حبارة توفي قبل شنق العشماوي له، قائلاً: "حتى لو عادل حبارة مات قبل شنقه، كنت شنقته برده"، ووضح أن حبل الإعدام يمكن أن يشد حمولة 5 طن، كما أوضح حالة حبارة أثناء إعدامه، وكيف كان غير قادر على الوقوف على قدميه.