مُفاجأة في قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن البرتغالي أجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب «بترو سبورت» لحساب منافسات الجولة 28 في الدوري العام.

وضمت القائمة كلا من حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمود جنيش.

خط الدفاع: علي جبر ومحمود حمدي الونش وحسني فتحي وأسامة إبراهيم ومحمد ناصف.

شاهد أيضا

خط الوسط: طارق حامد ومعروف يوسف ومحمود دونجا ومصطفى فتحي وأحمد رفعت وإبراهيم صلاح وصلاح ريكو ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: باسم مرسي وستانلي ومايوكا وأحمد جعفر.

وشهدت القائمة مُفاجأة باستبعاد محمد إبراهيم، وإسلام جمال، وشوقي السعيد، وحسام باولو لأسباب فنية، وأيمن حفني وأحمد توفيق وأحمد أبو الفتوح للإصابة.