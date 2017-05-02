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مُفاجأة في قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

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مُفاجأة في قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي مُفاجأة في قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

التحرير

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أعلن البرتغالي أجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق ، عن قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب «بترو سبورت» لحساب منافسات الجولة 28 في الدوري العام.

وضمت القائمة كلا من حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمود جنيش.

خط الدفاع: علي جبر ومحمود حمدي الونش وحسني فتحي وأسامة إبراهيم ومحمد ناصف.

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خط الوسط: طارق حامد ومعروف يوسف ومحمود دونجا ومصطفى فتحي وأحمد رفعت وإبراهيم صلاح وصلاح ريكو ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: باسم مرسي وستانلي ومايوكا وأحمد جعفر.

وشهدت القائمة مُفاجأة باستبعاد محمد إبراهيم، وإسلام جمال، وشوقي السعيد، وحسام باولو لأسباب فنية، وأيمن حفني وأحمد توفيق وأحمد أبو الفتوح للإصابة.

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التحرير

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