مران الأهلي| غياب مسعد وسعد.. استمرار تأهيل حجازي

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة:

غاب مسعد عوض، وسعد سمير، ثنائي الأهلي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية التي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

فيما انتظم حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق في المران، بعد خروجه مصابًا من مران أمس الإثنين، ولم يستطيع استكمال المران، بعد تعرضه لكدمة قوية في الكاحل من زميلة عمرو بركات.

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على جانب آخر استمر تأهيل أحمد حجازي، مدافع الأهلي الذي يخضع للعلاج من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمباراته الهامة مع طلائع الجيش، لحساب منافسات الأسبوع رقم 27 من الدوري الممتاز.