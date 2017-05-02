فيديو| شوبير عن منع الغندور من دخول الزمالك: «بأمارة إيه ده تاريخ»

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علق الإعلامي أحمد شوبير، على منع خالد الغندور، من دخول نادي الزمالك، قائلًا «أنا مش فاهم إيه ده للأمانة، وبأمارة إيه».

وأضاف شوبير، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «مسا مصر» الذي يقدمه عبر إذاعة راديو مصر، «خالد الغندور تاريخ داخل نادي الزمالك، وساهم في بطولات وعمل أكتر من ناس كتير من أبناء النادي».

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وتابع، «أرجو أن يتم تدارك هذا الخطأ سريعًا، لأنه مظهر سيء في حق نادي الزمالك ونجومه، أو مجلس إدارته، فالخلافات الشخصية ليس لها علاقة بذلك، ولابد أن تطبق الأصول على الجميع».