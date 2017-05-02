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فيديو| شوبير عن منع الغندور من دخول الزمالك: «بأمارة إيه ده تاريخ»

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فيديو| شوبير عن منع الغندور من دخول الزمالك: «بأمارة إيه ده تاريخ» فيديو| شوبير عن منع الغندور من دخول الزمالك: «بأمارة إيه ده تاريخ»

التحرير

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علق الإعلامي أحمد شوبير، على منع خالد الغندور، من دخول نادي ، قائلًا «أنا مش فاهم إيه ده للأمانة، وبأمارة إيه».

وأضاف شوبير، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «مسا » الذي يقدمه عبر إذاعة راديو مصر، «خالد الغندور تاريخ داخل نادي الزمالك، وساهم في بطولات وعمل أكتر من ناس كتير من أبناء النادي».

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وتابع، «أرجو أن يتم تدارك هذا الخطأ سريعًا، لأنه مظهر سيء في حق نادي الزمالك ونجومه، أو مجلس إدارته، فالخلافات الشخصية ليس لها علاقة بذلك، ولابد أن تطبق الأصول على الجميع».

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التحرير

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