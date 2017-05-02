بالصور.. هكذا ينام المضيفات والطيارين على متن الطائرات

كتب - هشام عواض:

مجال الطيران مليء بالأسرار والخبايا التي لا يعرفها أغلب المسافرين والناس عمومًا، وأحد هذه الأمور هي أين وكيف ينام طاقم الطائرة خلال رحلات الطيران الطويلة؟.

ونشرت شركة طيران "فيرجين" الأسترالية صورًا توضح كيف ينام طاقم الطائرة بطريقة "سرية" أثناء الرحلات الطويلة، بحسب "ديلي ميل".

وأظهرت الصور التي تم نشرها على الحساب الرسمي للشركة على "إنستجرام"، وجود سرير صغير في إحدى زوايا الطائرة، تنام عليه مضيفات الطائرة لمدة تقارب 4 ساعات.

وتعتبر رحلة من أستراليا إلى الولايات المتحدة تعتبر طويلة جدًا، لذا يجب على طاقم الطائرة النوم لساعات متفاوتة كي يكونوا في قمة تركيزهم أثناء آداء عملهم.

ويقوم أفراد طاقم الطائرة من المضيفات والطيارون بالنوم بالتناوب فيما بينهم في 8 أسرة، يبلغ طول الواحد منها 1.8 متر، كما يمكنهم نزع ملابس العمل وارتداء ملابس أكثر راحة أثناء النوم.