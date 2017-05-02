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نائب وزير الإسكان: مشروع القضاء على عشوائيات بورسعيد تكلف مليار جنيه

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نائب وزير الإسكان: مشروع القضاء على عشوائيات بورسعيد تكلف مليار جنيه نائب وزير الإسكان: مشروع القضاء على عشوائيات بورسعيد تكلف مليار جنيه

مصراوي Masrawy

أحمد درويش نائب وزير الإسكان للعشوائيات

كتبت - ندى الخولي:

قال الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للعشوائيات والتنمية الحضرية، إن مشروع القضاء علي عشوائيات بورسعيد تكلف مليار جنيه لبناء 7 آلاف وحدة سكنية للقضاء علي أخر ثلاث بؤر عشوائية بالمحافظة ، منوها إلى أنه تم تسكين 4500 وحدة حتي الآن ومتبقي 2500 وحدة جاري الانتهاء منهم لتكون بورسعيد أول محافظة في خالية من العشوائيات.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الثلاثاء، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المشروعات الجاري العمل بها للقضاء علي العشوائيات بالمحافظة.

ومن جانبه اكد المحافظ - خلال جولته - أن بورسعيد تحظي باهتمام كبير من المسئولين بالدولة للقضاء علي مشاكل الإسكان بها ، لافتا إلى أنه تم بناء 17 ألف وحدة متنوعة بالمحافظة منذ عام 2014 ، موضحا أن المحافظة ستحتفل بعد شهرين بخلوها من العشوائيات.

وأوضح أن مشاكل الصرف الصحي بجنوب بورسعيد والقائمة منذ سنوات ستنتهي مع تشغيل محطة الصرف الصحي الجديدة في نهاية شهر يونيو المقبل بطاقة 40 ألف م3 يوميا تبدأ المرحلة الاولي منها ب20000 م3 يوميا.

كما تفقد محافظ بورسعيد ونائب وزير الإسكان مشروع الـ 26 عمارة لاستكمال منطقة الأمل الجديد، ومشروع ال43 عمارة لسكان منطقة الإصلاح والجناين وهاجوج.

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