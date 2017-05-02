رئيس البرلمان: المستثمرون لا يأتون إلى مصر ليستمتعوا بجوها

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المستثمرين في أي دولة يلاقون معاملة تفضيلية، مشيرا إلى أن ذلك موجود في القانون الدولي في مادة متعلقة بالمعاملة بالمثل.

وأوضح عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة قانون الاستثمار، ردا على رفض بعض النواب منح حوافز كبيرة للمستثمرين، أن المستثمرين لا يأتون لمصر لأنهم يستمتعون بجوها ولكنهم يبحثون عن تحقيق مكاسب مادية.

شاهد أيضا

وأشار إلى أن جميع الدول تمنح معاملة تفضيلية للمستثمرين، موضحا أن المستثمرين يخشون دائما من تأميم استثماراتهم لذلك تسعى الدولة لطمأنتهم من خلال وضع مواد بالقانون.