أخبار عاجلة

فيديو| ماكيدا: أتمنى بقاء التعدين في الممتاز.. «يستحق» -
فيديو| كشري: الاتحاد أفلت من هزيمة ثقيلة.. «وحرام التعدين ينزل» -
النصر للتعدين يفوز على الاتحاد بثنائية في الدوري -
السفيرة عزيزة - الثلاثاء 2-5-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " و" جاسمين طه " و " نهى عبد العزيز " -
"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان -
محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رئيس البرلمان: المستثمرون لا يأتون إلى مصر ليستمتعوا بجوها

Google+ Print
رئيس البرلمان: المستثمرون لا يأتون إلى مصر ليستمتعوا بجوها رئيس البرلمان: المستثمرون لا يأتون إلى مصر ليستمتعوا بجوها

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المستثمرين في أي دولة يلاقون معاملة تفضيلية، مشيرا إلى أن ذلك موجود في القانون الدولي في مادة متعلقة بالمعاملة بالمثل.

وأوضح عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة قانون الاستثمار، ردا على رفض بعض النواب منح حوافز كبيرة للمستثمرين، أن المستثمرين لا يأتون لمصر لأنهم يستمتعون بجوها ولكنهم يبحثون عن تحقيق مكاسب مادية.

شاهد أيضا

وأشار إلى أن جميع الدول تمنح معاملة تفضيلية للمستثمرين، موضحا أن المستثمرين يخشون دائما من تأميم استثماراتهم لذلك تسعى الدولة لطمأنتهم من خلال وضع مواد بالقانون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - لقاء مع ك. نور السيد لاعب نادي الاتحاد السكندري وسبب الطرد من المباراة

ستاد مصر - لقاء مع ك. نور السيد لاعب نادي الاتحاد السكندري وسبب الطرد من المباراة

عماد جاد: خطاب حماس بلا قيمة.. ومصر تلعب دورا مهما في «مؤتمر يوليو»

عماد جاد: خطاب حماس بلا قيمة.. ومصر تلعب دورا مهما في «مؤتمر يوليو»

ستاد مصر - لقاء مع خوان ماكيدا المدير الفني للاتحاد السكندري بعد الهزيمة من النصر للتعدين

ستاد مصر - لقاء مع خوان ماكيدا المدير الفني للاتحاد السكندري بعد الهزيمة من النصر للتعدين

ستاد مصر - لقاء مع أحمد كشري المدير الفني للنصر للتعدين بعد الفوز على الاتحاد السكندري

ستاد مصر - لقاء مع أحمد كشري المدير الفني للنصر للتعدين بعد الفوز على الاتحاد السكندري