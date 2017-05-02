أخبار عاجلة

فيديو| ماكيدا: أتمنى بقاء التعدين في الممتاز.. «يستحق» -
فيديو| كشري: الاتحاد أفلت من هزيمة ثقيلة.. «وحرام التعدين ينزل» -
النصر للتعدين يفوز على الاتحاد بثنائية في الدوري -
السفيرة عزيزة - الثلاثاء 2-5-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " و" جاسمين طه " و " نهى عبد العزيز " -
"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان -
محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| الجندي عن شهداء كمين المقطم: «ماتوا ثمن الإنسانية»

Google+ Print
فيديو| الجندي عن شهداء كمين المقطم: «ماتوا ثمن الإنسانية» فيديو| الجندي عن شهداء كمين المقطم: «ماتوا ثمن الإنسانية»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وجه الداعية الإسلامي، خالد الجندي، التعازي لأهالي شهداء حادث كمين مدينة نصر الإرهابي، قائلا "راحوا ثمن للإنسانية، بس شكل الولد الطفل اليتيم عندي أصعب من مشهد موت والده".

وأضاف الجندي، خلال برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على قناة  "فقدنا زهرة شبابنا في هذا الاعتداء، ولكن هذا ثمن بسيط للحصول على الكرامة والحرية والإنسانية التي ننشدها في هذا البلد".

وتابع "لقوا شهادة الله على عمل الواجب، رحمهم الله والحقنا بهم في الآخرة"، مطالبا بضرورة آخذ الثآر لهؤلاء الشهداء "مينفعش هما يقتلوا ونتكلم احنا في البرامج عنهم وعن تكفير الأزهر لهم".

شاهد أيضا

واستكمل "محدش يطلع يقولي بقى الأزهر مسئول عنهم، يعني لو الأزهر حاسبهم إيه اللي هيتغير لازم نأخذ بالثأر لشهدائنا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| ماكيدا: أتمنى بقاء التعدين في الممتاز.. «يستحق»

فيديو| ماكيدا: أتمنى بقاء التعدين في الممتاز.. «يستحق»

فيديو| كشري: الاتحاد أفلت من هزيمة ثقيلة.. «وحرام التعدين ينزل»

فيديو| كشري: الاتحاد أفلت من هزيمة ثقيلة.. «وحرام التعدين ينزل»

فيديو| عن المكياج في رمضان.. خلاف بين «الجندي وعبد المعز»

فيديو| عن المكياج في رمضان.. خلاف بين «الجندي وعبد المعز»

بالفيديو.. شوبير: «المقاصة زي برشلونة»

بالفيديو.. شوبير: «المقاصة زي برشلونة»