فيديو| الجندي عن شهداء كمين المقطم: «ماتوا ثمن الإنسانية»

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وجه الداعية الإسلامي، خالد الجندي، التعازي لأهالي شهداء حادث كمين مدينة نصر الإرهابي، قائلا "راحوا ثمن للإنسانية، بس شكل الولد الطفل اليتيم عندي أصعب من مشهد موت والده".

وأضاف الجندي، خلال برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على قناة dmc "فقدنا زهرة شبابنا في هذا الاعتداء، ولكن هذا ثمن بسيط للحصول على الكرامة والحرية والإنسانية التي ننشدها في هذا البلد".

وتابع "لقوا شهادة الله على عمل الواجب، رحمهم الله والحقنا بهم في الآخرة"، مطالبا بضرورة آخذ الثآر لهؤلاء الشهداء "مينفعش هما يقتلوا ونتكلم احنا في البرامج عنهم وعن تكفير الأزهر لهم".

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واستكمل "محدش يطلع يقولي بقى الأزهر مسئول عنهم، يعني لو الأزهر حاسبهم إيه اللي هيتغير لازم نأخذ بالثأر لشهدائنا".