شهيد جديد يرتقي إلى ربه من المنوفية (صور)

المنوفية - مروة فاضل:

شهيد جديد ودّع وطنه اليوم من قريته جريس بمركز أشمون في محافظة المنوفية، التي استيقظت أمس على نبأ ارتقاء أحد أبنائها؛ أمين شرطة شعبان محمد عبد الحميد من قوة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، ضحيةً لواقعة الهجوم المسلح على كمين الواحة على الطريق الدائري بين المقطم ومدينة نصر.

وقد أقيمت جنازة عسكرية للشهيد انطلقت، اليوم الثلاثاء، من مسجد الحاج إبراهيم بقريته، وسط جمع غفير من الأهالي، وفي حضور المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة أشمون، واللواء رأفت عبدالحليم مساعد مدير أمن المنوفية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

من جانبه، قدم رئيس مركز ومدينة أشمون واجب العزاء لأسرة الشهيد نائبًا عن الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، والذي أكد أن الدولة لن تتهاون في حق شهدائها، ولن تدّخر جهدًا في القضاء على جماعات الإرهاب الأسود، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم لأسر الشهداء.

ينتمي الشهيد لأسرة متوسطة الحال مكونة من أب مزارع وأم ربة منزل، بينما كان الشهيد الأخ الأصغر لثلاثة أشقاء (عبد الحميد - عاملاً بالقطاع الخاص)، ونجلاء، ورابعة.

"يبلغ من العمر 35 سنة وكان ينتظر مولوده الثالث خلال الأيام المقبلة"، قال أهالي القرية عن الشهيد -الذي ترك خلفه طفلين أكبرهما فاطمة (7 سنوات) ومحمد (6 سنوات)- وأضافوا أنه كان يتمتع بالسيرة الطيبة وحسن الخلق بين جميع أهالي قريته، الذين تجمعوا مواساة لوالده الذي اكتفى بترديد: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي حرمني من ابني إن شاء الله شهيد عند ربه".​