مفاجآت «صادمة» في قائمة الأهلي للموسم الجديد

التحرير

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عرض الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، تقريرًا على لجنة الكرة برئاسة محمود طاهر، يتضمن الرؤية الكاملة للجهاز عن قائمة الفريق في الموسم المقبل.

«التحرير» تنفرد بنشر التقرير والذي جاء كالتالي:

في البداية طلب الجهاز من إدارة القلعة الحمراء، من اتحاد الكرة، التعرف على قواعد القيد في الموسم الجديد،؛ لتحديد عدد اللاعبين الأجانب الذي يمكن قيدهم، وعدد اللاعبين في القوائم بتفاصيل الأرقام -كم لاعب فوق السن، وكم تحت السن- وأخيرًا كيفية التعامل مع اللاعبين المعارين، وهل سيتم احتسابهم من القائمة أم خارجها؟.

وأكد الجهاز الفني، الذي مثله في الاجتماع الثنائي حسام البدري وسيد عبد الحفظ، أن هذه التفاصيل ستكون في غاية الأهمية لكي يبني عليها قراراته بالنسبة لقائمة الموسم الجديد، التي قدم لها تصور على النحو التالي..

أولا: مركز حراسة المرمى..

قرر الجهاز الفني الاستغناء عن مسعد عوض، بشكل نهائي في ظل عدم وجود فرصة أو دور له مع الفريق، بينما يتم حاليًا دراسة موقف أحمد عادل عبد المنعم، من السماح له بالرحيل في ظل صعوبة الاعتماد عليه مع شريف إكرامي الحارس الأساسي ثم محمد الشناوي الحارس الاحتياطي، خاصة وأن هناك رؤية للتعاقد مع حارس ثالث بمواصفات فنية وعمرية تتماشى مع هذه الوضعية أو حتي تصعيد حراس من قطاع الناشئين.

ثانيًا: مركز قلب الدفاع..

كانت المفاجأة في إعلان الجهاز الفني تمسكه باستمرار محمد نجيب، ورفض فكرة الاستغناء عنه، وهو ما يؤكد التراجع بشكل كبير عن التعاقد مع أحمد دويدار، بالإضافة إلى عدم تحمس الجهاز لضم محمود علاء، مدافع وادي دجلة، في الوقت الذي تم مباركة وجود أيمن أشرف والذي قيل عنه إنه يصلح للعب في مركزين الأول (قلب دفاع) بجانب دوره الأساسي (ظهير أيسر).

ثالثًا: بديل وفرصة أخيرة لباسم علي..

دار جدل حول استمرار باسم علي، انتهي بأن يتم الاستغناء عنه إذا توافر بديل «كفء» في مركز الظهير الأيمن، لكن من حقه الحصول على فرصة أخيرة، لأنه قد يتألق مع أي نادٍ آخر، قد ينضم إليه ويسبب حرج للأهلي.

رابعًا: التضحية بعلي معلول من أجل التعاقد مع مهاجم إفريقي جديد:

بالرغم من اهمية علي معلول بالنسبة للفريق، إلا أن هناك ضرورة حتمية قد تؤدي إلى رحليه في ظل تمسك حسام البدري، في التعاقد مع مهاجم إفريقي لعدم اقتناعه باي مهاجم محلي.

ويبحث البدري عن مهاجم يكون ذخيرة جيدة بجانب كوليبالي وأجايي، وحال أن قواعد القيد لاتسمح إلا بوجود 3 لاعبين أجانب فقط، فأنه لا يوجد حل إلا التضحية بلاعب من الثلاثة، وفي ظل أن الفريق في حاجة إلى رؤوس حربة فأن معلول هو الحلقة الأضعف بين الثلاثي، خاصة وأن مركز الظهير الأيسر سيتم دعمه بأيمن أشرف، وأيضًا لاعبين من قطاع الناشئين بجانب صبري رحيل، وحسين السيد.

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خامسًا: التعاقد مع هشام محمد..

برز اسم هشام محمد، لاعب مصر للمقاصة، كبديل جيد في خط الوسط للثنائي حسام عاشور، وعمرو السولية، خاصة وأن أكرم توفيق، ما زال يحتاج للخبرة بينما لاتوجد نية لزيادة مساحة الاعتماد على حسام غالي.

سادسًا: نفاذ رصيد صالح جمعة..

نقل الجهاز الفني للإدارة أنه بذل أقصى جهد ممكن مع صالح جمعة، من أجل إثبات وجوده، لكنه ما زال لايستطيع أن يبرهن على صحة هذه الثقة الكبيرة فيه، وفي حال بقائه بهذا الشكل، الأفضل للأهلي الانفصال.

سابعًا: عدم ممانعة رحيل غالي ومتعب..

وافق الجاهز الفني على رحيل الثنائي حسام غالي وعماد متعب، حال طلبا الثنائي ذلك، أو قدما إليهما أي عروض مناسبة لهما، وذلك في ظل الرغبة من تكريم كلا منهما، وأيضا عدم تصدير أي أزمات للفريق في مسألة المشاركة واللعب وبالأخص عماد متعب، وفي حال بقائهما خلال الموسم الجاري -الذي تم التجديد لهما علي أساسه- فأنه يجب عليهما تقبل الطريقة التي سيتعامل معهما بها الجهاز الفني والانصياع التام لها خاصة وأن متعب كان قد أعلن ذلك قبل التجديد، وأكد عليه ثم عاد وأعلن عدم رضاه عقب التجديد.

ثامنًا: إعادة أحمد الشيخ وقيده إفريقيا وبيع محمد حمدي زكي وجون أنطوي..

تم إقرار عودة أحمد الشيخ، وقيده إفريقيا مجددًا بينما تم الاتفاق على بيع الثانئي محمد حمدي زكي، وجون أنطوي بشكل نهائي.

تاسعًا: تصعيد الشباب..

بات الثنائي أحمد ياسر ريان، وفوزي الحناوي أول لاعبين من قطاع الناشئين، تم الاتفاق على أن يكونا ضمن قائمة الأهلي للموسم الجديد، تحت السن في ظل تميز كلا منهما.

عاشرًا: تسويق عمرو جمال..

ساد اتجاه لتسويق عمرو جمال، واحتمالية خروجه -حتى على سبيل الإعارة- في حالة التعاقد مع مهاجم إفريقي قوي وكفء في ظل اقتناع بأنه لا يؤدي دوره بالشكل المطلوب.