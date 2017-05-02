5 شائعات هزّت علاقة «دينا» بـ«هيفاء».. «الهضبة» تورط في إحداها

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لا يسلم أحد في الوسط الفني من الشائعات رغم أنها قد تسبب أزمات كبيرة في كثير من الأحيان، نظرًا لأنها تتطلب طريقة خاصة في التعامل معها، وكثيرًا ما كانت علاقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والراقصة الشهيرة دينا مجالًا للشائعات، رغم أنهما في الحقيقة صديقتان.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من الشائعات، التي هزّت علاقة الصداقة بين الفنانتين:

1- الحرباية

كانت آخر الشائعات المتداولة حول علاقة الفنانة اللبنانية بالراقصة الشهيرة عن وقوع خلاف بينهما بسبب مسلسل "الحرباية"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، حيث زعمت الشائعات أن هيفاء وهبي أقامت دعوى قضائية ضد منتجي المسلسل بسبب دينا التي تقوم بدور أختها الكبرى في المسلسل.

أثارت تلك الشائعات غضب دينا التي قالت في تصريحات لبرنامج "مزنوق فين" عبر راديو "إينرجي": "مفيش خلافات وابعدوا عننا شوية".

ونالت الشائعات أيضًا من هيفاء وهبي بشكل خاص، حيث زعمت قيامها بالتعدي ضربًا على إحدى الفنانات بالمسلسل، وتعرضها للسرقة أيضًا، وهو ما نفته هيفاء عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قائلة: "كذب بكذب!! أيمتا رح تبطلو هالعادة إنو مغرقين الميديا بأخبار بلا طعمة.. شو استفدتو غير انو طلعتو كذابين؟ استحو بقى!".

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2- هجوم دينا على هيفاء

في يناير عام 2015 ترددت شائعات حول وجود خلاف بين الفنانتين بعد هجوم "دينا" على "هيفاء" و"سبها"، لكنها نفت ذلك في حوار سابق لها ببرنامج "ريتينج رمضان" على شاشة أبو ظبي والنهار، موضحة أنها تربطها بهيفاء علاقة صداقة، وما يؤكد ذلك احتفالها بعيد ميلادها مع فرقتها في السنة الماضية.

3- سأتزوج هيفاء

في لقاء سابق للراقصة "دينا" ببرنامج "الليلة دي" مع أروى عبر فضائية "سي بي سي"، أكدت "دينا" على علاقتها القوية بهيفاء، قائلة: "أنا لو راجل كنت أتجوزت هيفاء"، وهو ما أكدته أيضًا في برنامج "أسرار الحريم" مع الفنان أمير كرارة، قائلة: "لو كنت راجل، كنت اخترت اسم علي، وكنت هحجب هيفاء وهبي، ومكنتش هخاف أتجوزها وهشوط عادي، لأني بحب دلعها أوي، وطريقة لبسها".

4- انتقاد الرقص

وقعت الراقصة "دينا" في فخ كبير بانتقادها رقص هيفاء وهبي في يناير عام 2015، وذلك أثناء حلولها ضيفة ببرنامج "ET بالعربي" عبر فضائية "MBC 4"، حيث أوضحت أن هيفاء كانت بحاجة لمدربين لتستطيع الرقص بشكل أفضل في فيلم "حلاوة روح"، قائلة: "رقصها ماكنش حلو".

5- الهضبة

انتشر مقطع فيديو في وقت سابق من عام 2015، يجمع بين المطرب عمرو دياب والراقصة "هيفاء وهبي" و"دينا" في إحدى حفلاته بدبي، وبدا الهضبة في الفيديو متجاهلًا الراقصة الشهيرة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول تفضيل الهضبة الفنانة اللبنانية وتعمده الإساءة لدينا، ولكنها نفت ذلك في حوار لها ببرنامج "الليلة دي" مع الفنانة أروى، موضحة أن الفيديو المتداول هو نصف الحقيقة فقط، حيث كان يرقص معها الهضبة في البداية، وبعدما شاهد هيفاء جالسة نداها لترقص هي الأخرى.

