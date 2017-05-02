آخرها علاقته بسمية الخشاب.. أزمات تسببت فيها ريم البارودي لأحمد سعد

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علاقة متخبطة مرت بكثير من المنعطفات بداية من شائعات ارتباط كان يحرص الثنائي على نفيها باستمرار، مرورًا بمفاجأة الجمهور بإعلان خطوبتهما والارتباط الرسمي عقبها إعلان الانفصال ثلاث مرات في غضون شهور قليلة، إلى أزمة كبيرة، فجّرها أحد أطرافها للآخر، هما الثنائي المثير للجدل دائمًا أحمد سعد وريم البارودي.

بدأ الحديث عن وجود علاقة منذ سنوات كان يؤكد فيها الثنائي على صدقاتهما، حتي ظهر سعد في حواره مع الإعلامي طوني خليفة في برنامج "بدون ماكياج" في يوليو 2015 ليؤكد وجود علاقة حب بينه وبين ريم، لينتهي الأمر سريعًا بالانفصال.

أزمات عديدة كان وقتها الثنائي حديث الصحافة والإعلام، لكن أبرز تلك الأزمات، التى أثرت على المطرب أحمد سعد، جراء تلك العلاقة، وهي انتشار العديد من الأخبار، التى تتهم فيها ريم البارودي بأنها السبب في انفصال أحمد سعد عن زوجته الأولى وأم اولاده، وهو الأمر الذي أدى إلى غضب ريم البارودي وقتها.

لم يقتصر الأمر هنا فقط، لكن لبنى بيومي طليقة أحمد سعد عبّرت عن انزعاجها الشديد بعد علمها بوجود علاقة عاطفية تجمع ريم وأحمد، حيث صرحت قائلة: "صدمتي في ريم أكبر من صدمتي في أحمد، فكنت أعتبرها من أقرب صديقاتي، ولهذا لم أغضب من كثرة سهراتهما معا طوال تصوير مسلسل (إحنا الطلبة)، التي كانت تمتد للساعات الأولى من الصباح"، وذلك حسب بعض التقارير الصحفية.

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تردد الكثير من الشائعات حول إنجابه من "البارودي"، وهو الأمر الذي أثار غضبه أيضًا، خاصة بعد استضافته في برنامج "دايرة الشر"، الذي عرض على قناة "صدي البلد"، ورد عليها قائلا "إنتي كده بتتكلمي غلط لأنك تشيرين لعلاقه غير شرعية جمعتني بها"، وهو ما اضطر المذيعة بتعديل السؤال بالكشف عن حقيقة زواجه منها أم لا، لينفي ذلك الأمر، مؤكدًا أن ريم وعائلتها لا يقبلون ذلك، ولا يوجد لديهما مشكلة تمنع زواجهما في العلن.

بينما الأزمة الأكبر فحدثت مؤخرًا بعدما تم تداول منشور عبر الحساب الشخصي للفنانة ريم البارودي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يفيد بزواج أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب، وجاء في المنشور: "مبروك.. ألف مبروك زواج سمية الخشاب من صديقي وأخويا أحمد سعد ربنا يسعدكم يا رب"، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة وقتها، وخرجت الفنانة وفاء عامر لتصرح بأن ذلك الحساب الخاص بها "تهكر" وليست هي من تقوم بالنشر.

عادت مرة أخري ريم البارودي لتنفي سرقة حسابها قائلة: "للمرة الأخيرة الأكونت بتاعي ماتسرقش وأنا أعلنت خبر زواج أحمد وسمية ومعنديش أكتر من اللي قولته وحقوله ربنا يسعدهم ويرزقهم الذرية الصالحة أنا ريم البارودي وبارد فقط على أصحابي المحترمين من الصحفيين.. شكرًا الأكونت ماتسرقش".

الأمر الذي وضع أحمد سعد في ورطة كبيرة، وخرج في تصريحات صحفية ليوضح أن علاقته بسمية الخشاب أسرية، إضافة إلى أنه يتعاون معها في مسلسل "الحلال"، الذي سيعرض في رمضان المقبل.