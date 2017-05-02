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"القومي لعلوم البحار" يوافق على إعادة إحياء متحف الأحياء المائية

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"القومي لعلوم البحار" يوافق على إعادة إحياء متحف الأحياء المائية "القومي لعلوم البحار" يوافق على إعادة إحياء متحف الأحياء المائية

مصراوي Masrawy

متحف الأحياء المائية

كتب- محمد قاسم وداليا شبل:

وافق مجلس إدارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، الثلاثاء، على إعادة إحياء وتطوير متحف الأحياء المائية والاكواريوم بفرع المعهد بخليجي السويس والعقبة بالسويس.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور جاد محمد القاضي القائم بعمل رئيس المعهد وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

ويقع متحف الأحياء البحرية "جراند أورديوم" على مساحة تصل إلى نحو 22 ألف متر مربع بالغردقة، ويُعد ثالث أكبر متحف "للمحاكاة البحرية" في العالم، والذى يعرض مجموعة كبيرة من الكائنات البحرية المختلفة، وذلك فى أشكال رائعة داخل بيئة شبيهة بالواقع.

يُعد "الأكواريوم" المشروع الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتيح المشروع التواصل مع الكائنات البحرية الخاصة بالبحر الأحمر والتعرف عليها عن قرب، والذى يحتوى على أكثر من 22 حوضا من أكبر أحواض الأسماك فى العالم حجماً.​

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