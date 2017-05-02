صدقي يغادر إلى كوت ديفوار لحضور اجتماع وزراء دفاع "الساحل والصحراء"

كتب- مصطفى المنشاوي:

غادر الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القاهرة اليوم الثلاثاء، متوجهاً إلى كوت ديفوار، يرافقه وفد رفيع المستوى؛ لحضور الاجتماع السادس لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء.

ومن المنتظر أن يعقد القائد العام عدة لقاءات مع عددٍ من وزراء دفاع الدول الأعضاء؛ بهدف تعزيز أوجه التعاون العسكري في عددٍ من المجالات.

ويعد تجمع دول الساحل والصحراء ثاني أكبر التجمعات شبه الإقليمية في القارة الإفريقية بعد الاتحاد الإفريقي، حيث يضم في عضويته 27 دولة، وتأسس بهدف بناء آلية للتعاون الإقليمي بين دول القارة السمراء في المجالات المختلفة وعلى رأسها المجال الأمني والدفاع.