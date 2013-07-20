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مقتل 5 وإصابة 9 في حادث مروري في نيجني نوفجورود الروسية

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مقتل 5 وإصابة 9 في حادث مروري في نيجني نوفجورود الروسية مقتل 5 وإصابة 9 في حادث مروري في نيجني نوفجورود الروسية

لقي خمسة  أشخاص مصرعهم وأصيب تسعة آخرون في اصطدام سيارة شحن بحافلة صغيرة لنقل الركاب في ضواحي مدينة نيجني نوفغورود صباح اليوم.

وقال مصدر في وزارة الطوارئ الروسية إن “خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب تسعة آخرون اليوم السبت إثر اصطدام حافلة شحن صغيرة لنقل الركاب من نوع “غازيل” بسيارة شحن في ضواحي مدينة نيجني نوفغورود “.

وأشار المصدر إلى أن الحادث وقع عند الساعة العاشرة والثلث صباحا في منطقة ليسكوفسكي.

وكان حادث مروري مماثل قد وقع في ضواحي مدينة موسكو في 13 يوليو الحالي أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة نحو ستين آخرين بجروح متفاوته الخطورة، حالة ستة منهم ماتزال حرجة إلى الآن.

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