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استطلاع: ثلث مؤيدي اليسار الراديكالي الفرنسي يعتزمون التصويت لماكرون

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استطلاع: ثلث مؤيدي اليسار الراديكالي الفرنسي يعتزمون التصويت لماكرون استطلاع: ثلث مؤيدي اليسار الراديكالي الفرنسي يعتزمون التصويت لماكرون

مصراوي Masrawy

إيمانويل ماكرون

(أ ف ب):

أظهرت نتائج استطلاع للرأي عبر الانترنت أن ثلثي أنصار مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون يعتزمون إما الامتناع عن التصويت وإما الاقتراع بورقة بيضاء في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مقابل 35 في المئة فقط سيصوتون للوسطي إيمانويل ماكرون.

وبين 243 ألف ناخب من انصار ميلانشون، اختار 36 % التصويت بورقة بيضاء و29 % الامتناع. ولم يتضمن الاستطلاع سؤالاً عما إذا كانوا سيصوتون لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.

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