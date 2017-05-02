بالأسماء.. 4 مصابين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب أربعة أشخاص، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة على الطريق الواصل بين قرية المنيرة ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة بالحادثة، وما أسفرت عنه من إصابة: "إبراهيم رمضان إبراهيم - 38 سنة"، و"محمد علي أحمد - 37 سنة"، و"مصطفى أحمد خضر - 40 سنة"، و"محمد أحمد عبد الله".

نُقل المصابون إلى مستشفى الخارجة العام، وحرر عن ذلك المحضر اللازم الذي أحيل إلى النيابة للتحقيق.​