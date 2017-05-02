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إبراهيموفيتش ينشر الصور الأولى لساقه بعد جراحة الصليبي

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إبراهيموفيتش ينشر الصور الأولى لساقه بعد جراحة الصليبي إبراهيموفيتش ينشر الصور الأولى لساقه بعد جراحة الصليبي

التحرير

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نشر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، الصور الأولى لساقه عقب إجراء جراحة الرباط الصليبي بالركبة اليمنى، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وكتب النجم السويدي على الصورة التى تُبرز الندبة الجراحية على ركبته، «أصلحت.. فعلتها ومرة أخرى أشكركم على الدعم، سوف نستمتع معا بعودتي للعب قريبًا».

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يذكر أن اللاعب خضع لعملية الرباط الصليبي يوم الأربعاء الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أصيب خلال مباراة فريقه على أندرلخت في إياب دور الثمانية للدوري الأوروبي الشهر الماضي، وسيغيب على إثرها لفترة تصل إلى 9 أشهر. 

ساق إبراهيموفيتش

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التحرير

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