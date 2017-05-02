برلمانيون: الحكومة لا تستجيب لمطالبنا ونشعر «بعدم الاعتبار»

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تقدم عدد من النواب بالبرلمان، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم استجابة كافة مكاتب الاتصال السياسي، ومكاتب الوزراء لمطالب النواب.

ووقع على الطلب النواب أحمد عبده الجزار، وعلي عبد الونيس، ومصطفى بكري، ومرتضى العربي، وحنفي شبابيك وآخرين.

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وأكد النواب، أن كل الطلبات التي قدموها لمكاتب الوزراء تأتي بردود سلبية مما يشعرهم بالحرج مع المواطنين.

وأشاروا إلى أن الانطباع العام لدى الشعب المصري عن النواب هو عدم قيامهم بدورهم، مؤكدين أنهم يشعرون بعدم الاعتبار لدى الحكومة.