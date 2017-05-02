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«الآثار» تنفي وجود أعمال سرقة أو نهب بمنطقة الهرم

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«الآثار» تنفي وجود أعمال سرقة أو نهب بمنطقة الهرم «الآثار» تنفي وجود أعمال سرقة أو نهب بمنطقة الهرم

التحرير

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نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في بيان له، اليوم الثلاثاء، ما أثير حول الشائعات خلال الأيام الماضية، بشأن سرقة تمثال أثري من مقبرة مغلقة بمنطقة آثار الهرم.

وتواصل المركز مع وزارة الأثار، والتي نفت بدورها صحة تلك الشائعات، مؤكدة عدم وجود أي أعمال سرقة أو نهب تمت بمنطقة أثار الهرم,  وأن أثار مقابر منطقة الهرم مؤمنة تماما، مشيرة إلى أن مسئولي الآثار وأفراد شرطة السياحة والآثار على قدر كبير من اليقظة، ويتابعون بشكل يومي كافة المواقع الأثرية ليس فقط بتلك المنطقة، ولكن أيضا على مستوى كافة المناطق الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية.

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وفي السياق نفسه، أكدت الوزارة حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظرا لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.

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التحرير

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