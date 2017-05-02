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«دفاع البرلمان»: «الأعلى لمكافحة الإرهاب» ضرورة لمواجهة الظاهرة

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«دفاع البرلمان»: «الأعلى لمكافحة الإرهاب» ضرورة لمواجهة الظاهرة «دفاع البرلمان»: «الأعلى لمكافحة الإرهاب» ضرورة لمواجهة الظاهرة

التحرير

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اجتمعت لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، اليوم، الثلاثاء، لمتابعة جهود الدولة والإجراءات التي تتخذها للمواجهة الشاملة لظاهرة الإرهاب.

وبدأت اللجنة الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن من المصريين سواء رجال القوات المسلحة أو الداخلية أو المدنيين.

وقال النائب كمال عامر، إنه في ضوء حرص اللجنة على مناقشة سبل مجابهة الإرهاب، استمعت، إلى ممثلي وزارة الداخلية بشأن المحور الأمني.

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وأضاف عامر، أن اللجنة تتفق مع توجه الدولة للمواجهة الشاملة للإرهاب عن طريق إنشاء مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب يضم في تكوينه جميع الوزرات والأجهزة المعنية بما يحقق استراتيجية شاملة للمواجهة وتجفيف موارد الإرهاب مع إحكام السيطرة عليه والتنسيق محلياً وإقليمياً ودولياً مع جميع الأجهزة المختصة بما يحقق مواجهة حازمة لهذه الظاهرة.

وأوضح أن اللجنة وجهت الشكر إلى وزارة الداخلية والقوات المسلحة وأبناء المخلصين في كل موقع يقفون بكل شموخ لمواجهة الإرهاب الأسود مستعدين للتضحية بكل غال ونفيس في سبيل تحقيق هذا الهدف.

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التحرير

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