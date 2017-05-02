صور| وزير الداخلية يتقدم جنازة شهداء الشرطة

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محمد عبد الجليل ويونس محمد

تقدّم اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، مُشيّعى الجنازة العسكرية لشهيدى الواجب النقيب محمد عادل وهبة السيد، النقيب أيمن حاتم عبد الحميد رفعت من قوة مديرية أمن القاهرة، واللذان استشهدا مساء أمس الإثنين، إثر تبادل إطلاق النيران مع عناصر مسلحة، استهدفت القول الأمنى المتحرك أثناء مرورة بميدان محمد زكى بطريق الواحة بتقاطعة مع الطريق الدائرى دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

وتم تأدية صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور العديد من مساعدى الوزير وقيادات وضباط وزارة الداخلية.

كما شُيعت الجنازة العسكرية لشهيد الواجب أمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد، ببلدته بمحافظة المنوفية والذى استشهد فى ذات الواقعة، بحضور العديد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.