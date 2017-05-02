مصطفى بكري: لماذا تصنع الدولة إعلاما بديلا وتتجاهل ماسبيرو؟

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انسحب النائب جلال عواره، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، من اجتماع اللجنة الخاص بمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفى بكري، بشأن تطوير ماسبيرو ، اعتراضا على عدم حضور الوزراء المعنيين وهما وزيرا التخطيط والمالية.

بينما انتقد النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، غياب الوزراء عن اجتماع لجنة الإعلام لمناقشة أزمه تطوير ماسبيرو.

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وأكد بكري في كلمته أمام اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، أن ماسبيرو قضيه امن قومي، مشيرًا إلى أن هناك برنامجا يقدم على إحدى الفضائيات تقدمه إحدى الفنانات تكلفته 80 مليون في حين أن ماسبيرو يحتاج إلى تطوير.

وتساءل: "لماذا تتخذ الدولة هذا الموقف من ماسبيرو وتصنع إعلاما بديلا؟ ولا يمكن أن نترك ماسبيرو بتاريخه الوطني عرضة للرياح"، لافتا إلى أن الوزراء لا يهتمون بالحضور لمناقشة طلبه حول ماسبيرو الذي تقدم به منذ 4 شهور.