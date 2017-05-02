برلماني عن مشروع قانون «أبو حامد» بشأن الأزهر: يخالف الدستور

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أعلن النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، عن رفضه لمشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد أبو حامد بشأن تعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، والذي تضمن تحديد مدة ولاية شيخ الأزهر لـ6 سنوات ويجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته لمرة واحدة فقط.

وقال عباس، في بيان، إن البرلمان لم يوافق على مثل هذا القانون، مؤكدًا أن بنوده مُخالفة للدستور في المادة 7 من باب المقومات الاجتماعية، بسحب صلاحيات شيخ الأزهر في تعيين هيئة كبار العلماء ومنحها لرئيس الجمهورية.

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وأوضح أن الأزهر في الآونة الأخيرة يتعرض لحملة شرسة مُتمثلة في النيل من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأضاف أن أغلب أعضاء المجلس أعلنوا عن رفضهم لهذا القانون من أجل دعم الأزهر الشريف وشيخه، إيمانًا منهم بالدور الكبير والملموس لشيخ الأزهر خلال الفترة الماضية في التصدي للفكر المُتطرف للجماعات الإرهابية.