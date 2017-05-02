«التربية والتعليم» تنفي إلغاء كتاب التربية الدينية للعام الدراسي المقبل

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نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في بيان له، اليوم الثلاثاء، ما أثير من شائعات خلال الأيام الماضية بشأن إلغاء كتاب التربية الدينية العام الدراسي المقبل، وتدريس كتاب القيم والأخلاق بدلا عنه.

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت بدورها صحة تلك الأنباء تماما، وأوضحت أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

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وأكدت الوزارة أنه لا مساس مطلقًا بمنهج وكتاب التربية الدينية، موضحة أن كل ما يتم دراسته حاليًّا هو إمكانية تدريس كتاب القيم والأخلاق بجانب كتاب التربية الدينية، مشيرة إلى أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي اتساقًا وتماشيًا مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها، باعتبار التعليم عنصرًَا أساسيًّا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، إذ إن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.