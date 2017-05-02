برلماني: قانون المعاشات الجديد يشمل علاوة سنوية لا تقل عن 15%

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قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب المحافظين، إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، المقرر أن يتقدم به للبرلمان عقب إنهاء قانون العمل الجديد، نص على صرف علاوة سنوية بنسبة 15% للعاملين بالدولة، على أن تصرف من عوائد الاستثمار أو من مساهمات الـ 1% التي تقدمها الدولة، ودون أي شروط عليها، بأسعار خاصة عن الأسعار المعمول بها حاليا.

وأضاف نائب المحافظين، في بيان صادر عن الحزب، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه النسبة تقرها الهيئة المستقلة للتأمينات الاجتماعية، التي نص على إنشائها الدستور، والذي نص عليها فى المادة 17 من الدستور، ونص المادة 11 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، حيث تقضي بأن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

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وأكد أن مشروع القانون ينص على تقريب المعاش إلى ما كان يحصل عليه العامل، وذلك وفقا لما حدده القانون للحد الأدنى والأقصى للأجور، إلى جانب التأمين على كامل الأجر.