الرجاء ينهي معسكره المغلق استعدادًا لبلدية المحلة

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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء، معسكره المغلق، والذي أُقيم لمدة يومين بأحد المنتجعات السياحية ببرج العرب، بالإسكندرية، عقب انتهاء مباراة دكرنس في الجولة الماضية.

وحرص نبيل محمود، المدير الفني، على عدم السفر إلى مطروح مباشرة لتخفيف الضغط والشد العصبي على لاعبي فريقه، قبل المواجهة الهامة أمام بلدية المحلة، والمقررة لها الجمعة المقبل، على ملعب مركز شباب مطروح.

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وغادر الفريق اليوم إلى مطروح للدخول في معسكر مغلق، حتى موعد المباراة وسط حالة من التركيز الشديد، نظرًا لأهمية المباراة، والتي تحدد نتيجتها الفريق الصاعد إلى الدوري الممتاز.

وأعلنت جماهير مطروح عن حضورها لتدريبات الفريق للشد من أزر اللاعبين، وحثهم على الفوز وتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.