أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الثلاثاء 2-5-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " و" جاسمين طه " و " نهى عبد العزيز " -
"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان -
محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان -
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي -
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

إيقاف مراقب مباراة الأهلي والإنتاج بسبب «البدري»

Google+ Print
إيقاف مراقب مباراة الأهلي والإنتاج بسبب «البدري» إيقاف مراقب مباراة الأهلي والإنتاج بسبب «البدري»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه تم إيقاف مجدي الشيخ، مراقب مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، والتى أُقيمت لحساب الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد حسين، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: «أصدرنا قرارًا بإيقاف مراقب المباراة بسبب سماحه لحسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، بالتواجد في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء على الرغم من طرده من الملعب».

شاهد أيضا

وأضاف: «اللوائح تنص على ضرورة عدم وجود أي مدير فني تعرض للطرد خلال أي مباراة في المؤتمر الصحفي الخاص بها لأنه يعد موقوفًا حينها».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة الريال بدوري الأبطال

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة الريال بدوري الأبطال

بث مباشر.. «ريال مدريد ►Vs◄ أتلتيكو مدريد» بـ«الشامبيونز ليج»

بث مباشر.. «ريال مدريد ►Vs◄ أتلتيكو مدريد» بـ«الشامبيونز ليج»

رونالدو وبنزيما يقودان هجوم الريال أمام أتلتيكو بـ«الشامبيونز ليج»

رونالدو وبنزيما يقودان هجوم الريال أمام أتلتيكو بـ«الشامبيونز ليج»

«السيسي» يقر تعديلات قانون التظاهر بلجوء الأمن للقضاء لإلغاء المظاهرة

«السيسي» يقر تعديلات قانون التظاهر بلجوء الأمن للقضاء لإلغاء المظاهرة