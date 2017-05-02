إيقاف مراقب مباراة الأهلي والإنتاج بسبب «البدري»

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قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه تم إيقاف مجدي الشيخ، مراقب مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، والتى أُقيمت لحساب الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد حسين، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: «أصدرنا قرارًا بإيقاف مراقب المباراة بسبب سماحه لحسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، بالتواجد في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء على الرغم من طرده من الملعب».

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وأضاف: «اللوائح تنص على ضرورة عدم وجود أي مدير فني تعرض للطرد خلال أي مباراة في المؤتمر الصحفي الخاص بها لأنه يعد موقوفًا حينها».