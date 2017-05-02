«على سنة الله ورسوله».. القصة الكاملة لـ«صور» كهربا مع مذيعة المحور

التحرير

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كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم (كهربا)، لاعب فريق الزمالك، والمعار إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، حقيقة الصور التي انتشرت للاعب مع المذيعة سارة خليفة، أثناء عقد قرانهما.

وقال المصدر لـ«التحرير»، إن الصور قديمة، وكانت علاقة شرعية بين اللاعب والمذيعة، وبعدها تم الطلاق بشكل رسمي، مضيفًا «كهربا فوجئ بانتشار الصور بطريقة غريبة عن طريق زوجته السابقة خصوصًا أنه أبلغ المقربين منه أنه سيعلن خطوبته خلال الأيام القيلة المقبلة على فتاة أخرى».

واختتم المصدر، أن اللاعب فضل الصمت طيلة الفترة الماضية رغم الشكاوي التي تقدمت ضده من زوجته السابقة، وأخرها تسريب الصور القديمة الخاصة بزواجهما، وأنه خلال أيام سيعلن عن خطوبته أمام الجميع بشكل رسمي.

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وانتشرت خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، صور كهربا مع زوجته السابقة على أنها صور جديدة للاعب وهو ما دفع بعض المقربين منه لكشف الحقيقة.