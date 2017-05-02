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جبالي المراغي: إقرار مشروع قانون العمل خلال دور الانعقاد الحالي

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جبالي المراغي: إقرار مشروع قانون العمل خلال دور الانعقاد الحالي جبالي المراغي: إقرار مشروع قانون العمل خلال دور الانعقاد الحالي

مصراوي Masrawy

النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس

كتب- أحمد علي:

أكد النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة في حالة طوارئ للانتهاء من القوانين الخاصة بالعمال استجابة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح أثناء فعاليات احتفال عيد العمال.

وأضاف المراغي، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان سيعقد جلسات استماع لرجال الأعمال والنقابات العمالية، بشأن مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لاستطلاع رأيهم بشأن الصياغة النهائية للقانون.

وشدد على سعى اللجنة لإقرار مشروع قانون العمل خلال دور الانعقاد الحالي، مطالبا باستدعاء وزير القوي العاملة، الخميس المقبل لحسم المواد المؤجلة بالقانون وأبرزها "الاضراب".

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