"فتحي": خسائر مصر للطيران وصلت إلى 14 مليار جنيه

كتبت- هاجر حسني :

قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني، إن الصحافة جزء كبير من تطور العمل العام، والنقد الإيجابي له أهمية بخلاف الانتقادات السلبية لمجرد الانتقاد.

وأضاف فتحي، خلال اللقاء الذي عقدته نقابة الصحفيين، الثلاثاء، "عندما توقفت حركة الطيران في ٢٠١١ عرفنا جيدا أهمية مصر للطيران"، لافتا إلى أن "صناعة الطيران مرتبطة بالسياسة والأمن بشكل كبير، وتتأثر في حالة وجود تحديات أمنية في أي بلد، وهذه الصناعة لا تحقق أرباح كبيرة".

وتابع: "صناعة الطيران في مصر مرت بتحديات كبيرة منذ الثورة ، والمطارات المصرية عانت معاناة كبيرة جراء قلة الرحلات وعدد الركاب، ومرت مصر للطيران بخسائر متراكمة وصلت إلى ١٤ مليار جنيه".

وأشار إلى أن الأداء في التعامل مع الأزمات كان جيد جيدا، والحكومة وجدت أن قطاع الطيران لابد أن يعتمد على نفسه وهذا يحتاج لاستثمارات كبيرة من مصر للطيران وهذا أمر صعب ولكن عودة مصر للطيران إلى المنافسة أصبح أمر ليس رفاهية.

ولفت وزير الطيران، إلى أن هناك استراتيجية معينة تم وضعها وكانت مرنة بحيث يتم إعادة صياغتها في أي وقت طبقاً الإمكانيات المتاحة.

وأكد أن المطارات كان لديها تحديات في دخولها والعوائد، وكذلك أكاديمية الطيران رغم أنها مؤسسة ناجحة ولكنها لا تحقق أرباح، وبالتدريج سنرى الأكاديمية في ثوب جديد.