بوتين يعلن دعمه لعملية السلام في شرق أوكرانيا

سوتشي (د ب أ)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، عن دعمه لعملية السلام لشرق أوكرانيا.

وقال بوتين اليوم الثلاثاء في منتجع سوتشي على البحر الأسود إن "صيغة نورماندي (التي تضم ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وروسيا) يجب أن تواصل مهامها بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية".

يذكر أن الصراع في أوكرانيا أثر على العلاقة بين ألمانيا وروسيا.

وأعرب بوتين عن تأييده لتعزيز التعاون بين بلاده وألمانيا وقال " على الرغم من الصعوبات السياسية المعروفة، فإن ألمانيا شريك دولي رائد".

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تزور فيها ميركل بوتين منذ عامين.

ويبحث الزعيمان خلال المحادثات في سوتشي الإعداد لقمة العشرين في يوليو المقبل في هامبورج، وأعرب بوتين لميركل عن دعمه في هذا الشأن.