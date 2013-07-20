بالصور .. انفجار عبوة ناسفة قرب مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية



> سادت حالة من الغضب الجماهيرى الكبير مدينة أبو صوير عقب أنفجار عبوة ناسفة بجوار سور مركز شرطة أبو صوير مساء الليلة فى السادسة مما أدى إلى تحطم جزء من السور وتلفيات فى ثلاث سيارات تابعة للمركز بينما نجا أربعة من أفراد الشرطة من الموت تصادف تناولهم الإفطار خلال الانفجار.

> وقام عدد من المواطنيين الغاضبين بمنع أحد أصحاب المحلات التجارية التابعين للتيارات الاسلامية من فتحها بعد الإفطار بسبب حالة الغضب الكبيرة والاتهامات من المواطنيين لقيادات الإخوان فى رابعة العدوية وعلى رأسهم محمد البلتاجى الذى صب عليه المواطنيين جام غضبهم ،واتهموه بالسبب فى أثارة الارهاب فى البلاد .

> ووصل محمد عيد مدير أمن الاسماعيلية الى موقع الحادث وقال أن خبراء معمل البحث الجنائى سوف سيعملون على رفع البصمات .