سحر نصر: مصر تعرضت لتحديات كبيرة أثرت على الاستثمار

كتب- أحمد علي:

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن قانون الاستثمار من أهم القوانين التي تخص الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة.

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون الاستثمار، مشيرة إلى أن الحكومة سعت من خلال القوانين لعمل تحفيز للمستثمرين لاستقبال أكبر عدد من المشروعات الاستثمارية في الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن مصر تعرضت لتحديات كبيرة في المرحلة الماضية، مما تسبب في تأثر الاستثمار، متوقعة أن يكون له مردود في توفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد.

وأضافت: "بعد تصديق المجلس على القانون سيتم العمل في التنفيذ من خلال الإصلاح المؤسسي والميكنة ودعم ومساندة المناطق الحرة والاستثمارية".

وأشارت إلى أن "الفترة القادمة الحكومة ستتقدم بعدة مشروعات قوانين لاستكمال منظومة الاستثمار في مصر".

وتوجهت بالشكر للجان النوعية في البرلمان التي كان لها دور بارز في مراجعة القوانين، وكذلك من خلال الإضافات التي تمت على مشروع القانون المقدم من الحكومة.