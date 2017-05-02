ائتلاف دعم مصر يعلن موافقته على قانون الاستثمار

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أعلن النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، الذى يمثل الأغلبية البرلمانية فى مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون الاستثمار، بحضور الدكتور على عبد العال عن موافقة الائتلاف على قانون الاستثمار الجديد.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد، من أهم القوانين المنظمة للاقتصاد المصري، فالاستثمارات لها دور مباشر وغير مباشر في زيادة فرص العمل ومضاعفة الإنتاجية ونمو الاقتصاد القومي بهدف تحقيق تنمية شاملة مستدامة.

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وأوضحت الوزيرة خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار، أن الحكومة تهدف أن يوفر هذا القانون الإطار التشريعي المناسب لجذب وحماية وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبي، فمصر لديها كل المؤهلات والمقومات والمزايا النسبية والقدرات اللازمة لجذب الاستثمارات ليكون لها دور ريادي وعالمى فى الاقتصاد العالمى.

وأكدت الوزيرة أنه من أجل جذب الاستثمارات فى جو عالمى تنافسى، تتبنى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برنامجا طموحا بإجراءات وسياسات واضحة محددة بجدول زمني، ونسعى لوضع إطار تشريعى واضح، بسيط، ملزم لعدة أسباب، وهى أن تبسيط الإجراءات سييسر على المستثمر الدخول فى الاسواق سريعا لبدء الإنتاج وتوفير فرص عمل، وإعطاء فرص متساوية للمستثمر الصغير والمشاريع الناشئة مثله مثل الشركات الكبرى ذات الخبرة.

وأكدت الوزيرة اعتزامها تقديم حزمة من الإصلاحات التشريعية الجديدة مصحوبة بإصلاحات مؤسسية، لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن مشروع قانون الاستثمار يتضمن مشروع القانون طفرات حقيقية تتضمن تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، وضمانات غير مسبوقة للاستثمار، وإعلاء قواعد للحوكمة والشفافية والإفصاح ومنع تعارض المصالح، وضمان مساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، وتقديم حوافز للمحافظات الأكثر احتياجا لتحسين معيشة المواطن المصرى، وللقطاعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل أكبر والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لقدرتها على التوسع والمساهمة في التنمية، ومخاطبة الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، وتمكين مركز خدمة المستثمرين.

