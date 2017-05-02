البرلمان يوافق على قانون الاستثمار الجديد من حيث المبدأ

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كتب: أحمد جاد وعلي هارون

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الاستثمار الجديد، من حيث المبدأ، خلال جلسته العامة، لمناقشة مواد القانون.

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أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن قانون الاستثمار من أهم القوانين التي تستهدف النهوض بالاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، متوقعة أن يكون له مردود في توفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد.

وأشارت في كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الحكومة سعت من خلال القوانين إلى تحفيز المستثمرين لاستقبال أكبر عدد من المشروعات الاستثمارية في الفترة المقبلة، لافتة إلى أن مصر تعرضت لتحديات كبيرة في المرحلة الماضية، مما تسبب في تأثر الاستثمار.