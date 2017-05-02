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إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى اللجان النوعية

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إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى اللجان النوعية إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى اللجان النوعية

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أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائبة دعاء الصاوي، و59 نائبا لتعديل القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس خلال جلساته المقبلة.

كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 2017 بشأن الخطابات المتبادلة بين وإيطاليا، بشأن منحة تطوير متحف الفن الإسلامي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد السيد الكومي و59 نائبا بشأن المجلس القومي للأمومة والطفولة للجنة التضامن الاجتماعي.

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وقرر المجلس، تفويض هيئة المكتب لتحديد موعدا لمناقشة 5 طلبات مناقشة عامة عن سياسة بشأن معالجة الآثار السلبية للمركزية على الآداء الإداري للمؤسسات، ومعالجة مياه الصرف الصحي لمواجهة أزمة العجز المائي، والقضاء على مشكلة القمامة ومخلفات المباني، ومراقبة الأسواق للحد من جشع التجار والزيادة غير المبررة في الأسعار خاصة مع حلول شهر رمضان.

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