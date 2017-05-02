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﻿إنشاء 4 معارض لبيع الملابس المستعملة بشبرا الخيمة خلال رمضان

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﻿إنشاء 4 معارض لبيع الملابس المستعملة بشبرا الخيمة خلال رمضان ﻿إنشاء 4 معارض لبيع الملابس المستعملة بشبرا الخيمة خلال رمضان

التحرير

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أعلن الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس مدينة شبرا الخيمة، عن إنشاء 4 معارض لبيع الملابس المستعملة خلال شهر رمضان بحي شرق وغرب شبرا الخيمة.

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جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمدينة شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، لحل مشكلات المواطنين.

وقال عبد المنعم إنه تم التنسيق مع إدارة المرور للاستعداد لمواجهة أية أزمات مرورية خلال شهر رمضان، ومناقشة استعدادات الإدارة بالأفراد والمعدات، بالإضافة إلى التأكيد على رفع مستوى النظافة بالأحياء وتقديم كل الخدمات والتسهيلات للأحياء للقيام بدورها في رفع القمامة من الشوارع.

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التحرير

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