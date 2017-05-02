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سحر نصر: قانون الاستثمار مر بتحديات كبيرة

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سحر نصر: قانون الاستثمار مر بتحديات كبيرة سحر نصر: قانون الاستثمار مر بتحديات كبيرة

التحرير

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أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن قانون الاستثمار من أهم القوانين التي تستهدف النهوض بالاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، متوقعة أن يكون له مردود في توفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد.

وأشارت في كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان، إلى أن سعت من خلال القوانين إلى تحفيز المستثمرين لاستقبال أكبر عدد من المشروعات الاستثمارية في الفترة المقبلة، لافتة إلى أن تعرضت لتحديات كبيرة في المرحلة الماضية، مما تسبب في تأثر الاستثمار.

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وأوضحت أنه عند تصديق المجلس على القانون سيتم العمل في التنفيذ من خلال الإصلاح المؤسسي والميكنة ودعم ومساندة المناطق الحرة والاستثمارية.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة القادمة ستتقدم الحكومة بعدة مشروعات قوانين لاستكمال منظومة الاستثمار في مصر.

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التحرير

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