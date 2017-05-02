رئيس البرلمان مهاجمًا وزير التنمية المحلية والمحافظين: "لابد من محاسبتهم"

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن محافظات الصعيد تعاني من عدم الاستثمار في ظل وجود محافظين يعملون ضد الاستثمار، قائلا: "فيه محافظين في مصر بمحافظات الصعيد يعملون ضد الاستثمار ورئيس الوزراء يعرفهم بالاسم".

وأكد عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون الاستثمار، أن هؤلاء المحافظين في الصعيد ضد الاستثمار ورئيس الوزراء يعلمهم تمامًا، مشيرا إلى أن الإدارة المحلية في مصر معوق أساسي من معوقات الاستثمار في مصر.

ولفت عبد العال إلى أن الإدارة المحلية مسؤولة عن كوارث كثيرة، وعلى القمامة المنتشرة في شوارع مصر، قائلا: "الإدارة المحلية سبب رئيسي في عدم نظافة شوارع الجمهورية ويجب محاسبة وزير التنمية المحلية في هذه القاعة على هذه الأوضاع".